Durante il periodo di dichiarazione dei redditi, i contribuenti devono considerare le spese sostenute per i farmaci, che possono essere detraibili. La detrazione si applica solo se si presenta lo scontrino parlante, che indica specificamente i farmaci acquistati e il motivo della spesa. La presenza di questa documentazione è essenziale per poter usufruire delle agevolazioni fiscali previste.

Tempo di dichiarazione dei redditi e tempo di detrazioni. Una delle voci che incidono maggiormente sul conguaglio finale del Modello 730 sono i farmaci. Le spese sanitarie possono. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Dichiarazione dei redditi, quali farmaci sono detraibili e perché è importante lo scontrino parlante

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730 e spese sanitarie: i rimborsi che molti stanno perdendo senza saperlo

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