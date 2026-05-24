Nel Modello 7302026, la detrazione dei farmaci rappresenta una delle voci più rilevanti nel calcolo del rimborso. Per usufruire della detrazione, è necessario presentare lo scontrino parlante che attesti l'acquisto dei farmaci. La percentuale di rimborso varia in base alla tipologia di farmaci e alle spese sostenute. La detrazione può arrivare fino al 19% dell'importo speso, con un limite massimo stabilito dalla normativa.

Una delle voci che incidono maggiormente sul conguaglio finale del Modello 730 è la detrazione dei farmaci. Sebbene sembri un’operazione automatica, grazie anche all’avvento della dichiarazione precompilata, le insidie burocratiche sono numerose: dallo scontrino parlante alla corretta distinzione tra farmaci, parafarmaci e dispositivi medici. Cerchiamo, quindi, di capire come funziona la detrazione del 19%, quali documenti è necessario conservare e come massimizzare il rimborso fiscale. Modello 730, la franchigia e l’aliquota del 19%. La normativa fiscale italiana prevede che le spese sanitarie possano essere portate in detrazione dall’Irpef nella misura del 19%. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Farmaci detraibili nel Modello 730/2026, quanto spetta di rimborso con lo scontrino parlante

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730 e spese sanitarie: i rimborsi che molti stanno perdendo senza saperlo

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