Farmaci illegali e sostanze dopanti maxi operazione con sequestri anche all' aeroporto di Napoli

Una vasta operazione ha portato al sequestro di farmaci illegali, prodotti contraffatti e sostanze dopanti, con interventi anche all'aeroporto di Napoli Capodichino. Sono stati effettuati numerosi sequestri di merce illecita destinata al mercato clandestino, coinvolgendo diverse località. L'operazione ha visto l'impiego di forze dell'ordine per contrastare il traffico di sostanze non autorizzate. Nessuna persona è stata ancora identificata o fermata.

Farmaci illegali, prodotti contraffatti per la salute e sostanze dopanti intercettati anche all'aeroporto di Napoli Capodichino. Lo scalo partenopeo, infatti, è tra quelli finiti al centro dei controlli della guardia di finanza nell'ambito di Pangea XVIII, l'operazione internazionale coordinata. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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Sostanze dopanti e farmaci illegali sequestrati al porto di Ancona dalla guardia di finanza

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