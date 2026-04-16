Sostanze dopanti nascoste in confezioni di vitamine integratori e cosmetici | maxi sequestro al porto | VIDEO

Le autorità hanno sequestrato circa 30 mila farmaci anabolizzanti privi di autorizzazione al porto di Ancona. Le sostanze erano nascoste all’interno di confezioni di vitamine, integratori e cosmetici. Il valore di mercato stimato dell’intervento supera i 200 mila euro. La scoperta fa parte di un’operazione delle forze di polizia volte a contrastare il traffico di sostanze dopanti illegali.

ANCONA - La guardia di finanza nelle ultime ore ha sequestrato circa 30 mila farmaci anabolizzanti, privi di autorizzazione, per un valore di mercato di oltre 200.000 euro, accuratamente nascosti tra confezioni di vitamine e integratori naturali e altra merce di copertura. Le immagini.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Sigarette di contrabbando nascoste dietro i bbq portatili, maxi sequestro in portoSe immesse sul mercato illegale, le 'bionde' avrebbero fruttato un guadagno illecito di oltre 1. Scarpe in finta pelle fabbricate in Africa 'spacciate' per europee: maxi sequestro al porto di Livorno. VIDEOMaxi sequestro di scarpe al porto di Livorno da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Sostanze dopanti nascoste in confezioni di vitamine, integratori e cosmetici: maxi sequestro al porto | VIDEO; Ancona: 30 mila dosi di sostanze dopanti illegali nascoste tra i cosmetici. Sostanze dopanti nascoste in confezioni di vitamine, integratori e cosmetici: maxi sequestro al porto | VIDEOAll’interno di scatole, apparentemente destinate a trasportare semplici campioncini regalo di vitamine e integratori naturali, i finanzieri hanno scoperto un ingente quantitativo di sostanze dopanti ... anconatoday.it Bologna. Importazione e commercializzazione di sostanze dopanti: arrestati in treL'operazione ribattezzata Toro, condotta dai Carabinieri del Nas e coordinata dalla locale Procura della Repubblica, scaturisce dalla segnalazione di due genitori ultrasettantenni bolognesi che ... quotidianosanita.it