Tir con 30mila sostanze dopanti sequestrato ad Ancona | i farmaci erano nascosti tra vitamine e cosmetici

Durante un’operazione condotta congiuntamente dai carabinieri e dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, è stato sequestrato un tir ad Ancona contenente circa 30.000 farmaci anabolizzanti. I farmaci erano nascosti tra vitamine e cosmetici e il valore commerciale stimato supera i 200.000 euro. L’intervento ha portato al fermo del veicolo e alla scoperta di sostanze dopanti destinate, presumibilmente, alla distribuzione illecita.

Grazie a un’operazione congiunta tra carabinieri di Ancona e funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) sono stati intercettati in un tir circa 30mila farmaci anabolizzanti, per un valore commerciale stimato che supera i 200mila euro. I farmaci erano nascosti tra vitamine e cosmetici.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Sostanze dopanti nascoste in confezioni di vitamine, integratori e cosmetici: maxi sequestro al porto | VIDEOANCONA - La guardia di finanza nelle ultime ore ha sequestrato circa 30 mila farmaci anabolizzanti, privi di autorizzazione, per un valore di mercato... Farmaci scaduti, pazienti abbandonati e traffico di sostanze dopanti: nei guai diverse strutture sanitarie di MilanoI Nas di Milano hanno effettuato controlli a tappeto in oltre 1700 strutture sanitarie della città.