Farmaci anti obesità per prevenire cancro correlato verso maxi studio su 5mila persone

È in programma uno studio su circa 5.000 persone per valutare se i farmaci usati per perdere peso, come semaglutide e tirzepatide, possano contribuire a ridurre il rischio di cancro associato all'obesità. L'indagine intende verificare l’efficacia di questi medicinali nella prevenzione di questa patologia, senza yet stabilire un collegamento diretto tra i farmaci e la diminuzione del rischio.

(Adnkronos) – Testare la potenziale efficacia della nuova generazione di farmaci per la perdita di peso come semaglutide e tirzepatide nella prevenzione del cancro correlato all'obesità. E' la proposta di un gruppo di esperti internazionali che suggeriscono di condurre uno studio decennale su 5mila persone ad alto rischio, che hanno cioè una condizione considerata precursore. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Articoli correlati

Farmaci anti-obesità, la sfida si accende: su Lancet il confronto tra orforglipron e semaglutideArrivano i risultati di ACHIEVE-3, primo studio di Fase 3 testa-a-testa che ha valutato sicurezza ed efficacia di orforglipron, una piccola molecola...

Farmaci anti-obesità e fertilità: la scoperta firmata Fondazione ForestaRicercatori dell’Università di Padova individuano un effetto diretto dei farmaci anti-obesità sulla motilità spermatica: i risultati presentati al Bo...

Una selezione di notizie su Farmaci anti

Temi più discussi: Basta iniezioni per dimagrire, arriva una nuova pillola che fa perdere fino all’8% del peso: rischi e benefici dell'orforglipron nel nuovo studio; Farmaci anti-obesità, aumenta il consumo in Trentino e si spende fino a 400 euro al mese. L'esperta: Attenzione agli effetti collaterali. Senza terapia difficile mantenere il peso; Il pitone e il controllo naturale dell’appetito: una scoperta che apre la strada a nuovi farmaci anti-obesità e anti-sarcopenia; Obesità, la sfida della biotech svedese Atrogi: una pillola dell'esercizio per proteggere i muscoli.

Farmaci anti obesità per prevenire cancro correlato, verso maxi studio su 5mila personeLa proposta di un team di esperti sulla base di simulazioni: 'Con la durata decennale della ricerca avremo la certezza dei risultati, evidenze solide spingono a esplorare l'opportunità' ... adnkronos.com

Nuovi farmaci per l'obesità: tra scienza, pregiudizio e chiacchiere da barScopri la verità sui farmaci anti obesità: falsi miti, effetti collaterali e quando utilizzare i farmaci per la perdita di peso, insieme a dieta e sport. medicitalia.it

Semaglutide: Fine del Monopolio Verso Farmaci Anti-Obesità Low Cost Il boom del semaglutide, principio attivo di Ozempic e Wegovy, rischia di trasformarsi in una rivoluzione dei prezzi con l'arrivo dei generici, crollo dei margini per big pharma come Novo - facebook.com facebook

Semaglutide, il business sta finendo Scenari da fine del monopolio, verso farmaci anti-obesità low cost (di L. Varlese) x.com