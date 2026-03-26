Farmaci per dimagrire venduti online sequestrati due siti web

Due siti internet sono stati sequestrati dai carabinieri del Nas di Firenze per aver pubblicizzato e venduto online farmaci, inclusi alcuni con azione stupefacente, senza autorizzazione e senza richiedere la prescrizione medica. Le operazioni sono state condotte nelle ultime ore e si sono concentrate sull’attività di distribuzione di medicinali attraverso piattaforme digitali, che operavano in modo illecito.

Firenze, 26 marzo 2026 – Pubblicizzavano e vendevano online farmaci, anche ad azione stupefacente, senza alcuna autorizzazione e aggirando completamente l’obbligo di prescrizione medica: per questo due siti internet sono stati sequestrati dai carabinieri del Nas di Firenze. Il provvedimento, disposto dal Gip di Firenze, arriva dopo una denuncia presentata dalla Eli Lilly di Sesto Fiorentino, che aveva segnalato la vendita non autorizzata online di un proprio farmaco dal valore di circa 350 euro. Gli accertamenti hanno portato all’individuazione di due portali che offrivano medicinali soggetti a prescrizione, in totale assenza di controlli sanitari. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Farmaci per dimagrire venduti online, sequestrati due siti web Articoli correlati Farmaci venduti illegalmente online, oscurati due siti webVendita illegale di farmaci online, anche con obbligo di prescrizione medica e in alcuni casi ad azione stupefacente. Vendita in rete farmaci e sostanze stupefacenti, sequestrati due siti internetL'indagine dei Nas partita dalla denuncia della Eli Lilly di Sesto Fiorentino che ha notato la commercializzazione non autorizzata di un suo prodotto... Altri aggiornamenti su Farmaci per dimagrire venduti online... Temi più discussi: Basta iniezioni per dimagrire, arriva una nuova pillola che fa perdere fino all’8% del peso: rischi e benefici dell'orforglipron nel nuovo studio; L'India produrrà i primi farmaci generici di Ozempic e Mounjaro; Farmaci dimagranti, cosa cambia davvero da ora: prezzi più bassi ma non da noi -. Farmaci per dimagrire: cosa cambia con le nuove molecole e la pillola oraleUn'analisi chiara sui farmaci anti-obesità: meccanismi, risultati degli studi, impatto in Trentino e raccomandazioni pratiche per pazienti e sistema sanitario ... tuobenessere.it Ozempic: Dove Acquistarlo Legalmente per DimagrireScopri dove acquistare Ozempic per dimagrire in sicurezza. Informazioni utili su normative e rischi legati all’acquisto. Questo articolo esplora in modo completo Ozempic (semaglutide), il ... Leggi tu ... msn.com I carabinieri hanno sequestrato i farmaci. "Detenzione illecita" - facebook.com facebook Farmaci venduti illegalmente online, oscurati due siti web x.com