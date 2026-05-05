Nel 2026, i trend di trucco ispirati agli Anni 90 fanno il loro ritorno, questa volta con un approccio più libero e meno regolamentato rispetto al passato. Le tecniche di make-up di quegli anni, che hanno reso iconiche modelle come Naomi Campbell, Kate Moss e Cindy Crawford, vengono reinterpretate con una sensibilità contemporanea. Non si tratta di un vero e proprio revival, ma di una rivisitazione che mette in primo piano l’individualità e l’espressione personale.

Non è revival, ma rivisitazione: il trucco Anni 90 torna nel 2026 filtrato da una sensibilità diversa, con meno regole e più interpretazione, ma sempre di grande impatto, lo stesso che ha reso celebri icone riconoscibili come Naomi Campbell, Kate Moss e Cindy Crawford. Trend trucco Anni 90: dal contorno labbra agli ombretti perlati. Il tratto più riconoscibile del trucco Anni 90 che torna per questa primavera-estate è il contorno labbra marcato. Trent’anni fa era netto, spesso in contrasto evidente con il rossetto, ora si sfuma e si ammorbidisce. Le tonalità virano sempre verso i marroni, i nude caldi, i rossi pieni, ma il risultato è più tridimensionale che grafico.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Trucco Anni 90, atto secondo: i trend make-up che ritornano

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