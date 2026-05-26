Fare il funerale al cane e tenere l' urna con le ceneri in casa

Una donna ha deciso di organizzare un funerale per il suo cane e di conservare le ceneri in casa. La scelta di tenere l’urna tra gli oggetti personali rappresenta un gesto comune tra chi perde un animale domestico. La decisione di celebrare un funerale per un animale è sempre più diffusa, così come la pratica di mantenere le ceneri in casa. Questa tendenza riflette un legame forte con gli animali e un modo di affrontare il lutto.

"Mentre noi ci lasciamo di notte, piangiamo, e poi dormiamo coi cani". In "Nessuno vuole essere Robin", canzone di Cesare Cremonini, c'è la fotografia perfetta di una società che ormai da vent'anni vive una crisi profonda delle relazioni umane. La precarietà familiare, sentimentale, emotiva, non. 🔗 Leggi su Today.it

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A quel punto furono colti da un leggero sospetto. Leggiamo da @ildolomiti: [...] Gli agenti, chiedendosi perché il mezzo girasse in un orario così insolito per un funerale (in piena notte, ndr), hanno deciso di andare in fondo alla questione e fermare il veicolo. Co x.com

Non mi hanno dato il permesso per andare ad un funerale reddit

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