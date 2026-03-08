Due anni e mezzo fa, durante l’esumazione dei resti di una donna nel cimitero di Fibbiana, si è verificata un’irregolarità: le ceneri sono state poste in un’urna di zinco senza essere sigillate con saldatura, contravvenendo alle specifiche previste dalla normativa. L’episodio riguarda il modo in cui sono stati trattati i resti e il contenitore utilizzato per conservarli.

"Due anni e mezzo fa, in occasione dell’esumazione dei resti mortali di mia nonna materna, nell’area cimiteriale di Fibbiana, fu commessa un’irregolarità: i resti sono stati collocati in un contenitore metallico, ma questo non è stato chiuso mediante saldatura, come prescritto dalla norma. Fatti che, oltre a costituire un potenziale rischio sotto il profilo igienico-sanitario, rappresentano una grave mancanza di rispetto nei confronti della memoria dei defunti e della sensibilità dei loro familiari". È la segnalazione di un residente in merito a un episodio risalente al 2023 che a suo avviso "non sarebbe stato un caso isolato". Sulla... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Urna di zinco con le ceneri non sigillata"

“Sei tornata. Sempre con me a casa come ti avevo promesso”: Giada De Blanck mostra l’urna con le ceneri della della mamma PatriziaGiada De Blanck ha mantenuto la promessa fatta alla madre Patrizia prima della sua morire.

Dalle palle infuocate al brindisi con le ceneri, quali sono le tradizioni più strane di CapodannoOgni paese ha le sue usanze, alcune più strane e originali di altre e per questo affascinanti: un viaggio tra le tradizioni di Capodanno più strane...

Contenuti e approfondimenti su Urna di zinco con le ceneri non....

Argomenti discussi: Urna di zinco con le ceneri non sigillata.

Ladri entrano in casa e rubano un’urna con le ceneri di un bambino: Restituiteci nostro figlioA Pistoia, alcuni ladri sono entrati in un appartamento e hanno rubato un’urna di ottone contenente le ceneri di un bambino morto sette anni fa. La famiglia del bambino ha diffuso immediatamente la ... ilfattoquotidiano.it

In quell’urna non ci sono le ceneri di nostra figlia: coppia chiede test del DnaLa Spezia, 2 settembre 2023 – Quell’urna a forma di cuore, consegnata dagli addetti del forno crematorio del cimitero della Spezia e custodita amorevolmente a casa, col passare dei giorni aveva ... lanazione.it