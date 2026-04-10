Pietro delle Piane | Non ho mai tradito Antonella Elia da sei mesi sono casto

Una dichiarazione pubblica mette in discussione la relazione tra due personaggi noti. Dopo la rottura, avvenuta a seguito di un episodio legato a conversazioni private, uno dei due protagonisti afferma di non aver tradito l’altra e di essere rimasto casto da sei mesi. La vicenda si svolge tra rivelazioni e chiarimenti, senza ulteriori dettagli sui motivi di separazione o sulle circostanze delle chat.

(Adnkronos) – "Io e Antonella abbiamo rotto dopo che lei ha scoperto le mie chat notturne con le fans. Mi inviavano foto hot e mi chiedevano di vedermi. Ma non ho mai tradito la Elia e da quando non stiamo più insieme cioè da 6 mesi sono casto". Lo ha detto Pietro delle Piane a. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Grande Fratello Vip, Antonella Elia torna a parlare di Pietro Delle Piane: “Non ci ho mai creduto”Nei giorni scorsi Antonella Elia ha avuto un confronto con Pietro Delle Piane al Grande Fratello Vip, durante il quale lei non è riuscita a...

Chi sono gli ex di Antonella Elia, da Fabiano Petricone al matrimonio saltato con Pietro Delle PianePer cinque anni (dal 2013 al 2018) Antonella Elia è stata insieme al professore universitario Fabiano Petricone, ma alla fine è stata la donna a...

Temi più discussi: Ho paura di fare brutta figura: Antonella Elia stupisce tutti al GF Vip con la pole dance; Antonella Elia incontra l’ex al Grande Fratello Vip, chi è Pietro Delle Piane e la verità sul matrimonio saltato; Antonella Elia lascia la Casa, ultim’ora Grande Fratello Vip | Perché va via; Antonella Elia chiude con Alessandra Mussolini: Regina del lecchinaggio di cu*o.

Antonella Elia svela la verità su Pietro Delle Piane narcisistaAntonella Elia accusa Pietro Delle Piane di narcisismo patologico Chi: Antonella Elia, ex opinionista del Grande Fratello Vip, e l’attore Pietro Delle ... assodigitale.it

Grande Fratello Vip, Antonella Elia torna a parlare di Pietro Delle Piane: Non ci ho mai credutoNei giorni scorsi Antonella Elia ha avuto un confronto con Pietro Delle Piane al Grande Fratello Vip, durante il quale lei non è riuscita a trattenere le ... ilsipontino.net

#GrandeFratelloVip: le anticipazioni della puntata di questa sera. Questa sera andrà in onda l’ottava puntata del #GfVip. Queste le anticipazioni diffuse a riguardo: Nelle ultime ore tra Alessandra Mussolini, Antonella Elia e Adriana Volpe la tensione è arrivata - facebook.com facebook

Antonella Elia perde il controllo al #GFVip, Raimondo Todaro la sente urlare e la porta via x.com