Antonella Elia ama ancora Pietro Delle Piane? Al GF Vip svela | Resterà sempre parte di me

Durante una puntata del Grande Fratello Vip, Antonella Elia ha rivelato di portare ancora nel cuore Pietro Delle Piane, affermando che lui resterà sempre parte di lei. La gieffina ha condiviso questa emozione in un momento di apertura con gli altri concorrenti, senza entrare in dettagli. La sua dichiarazione ha suscitato attenzione tra i presenti e tra i telespettatori che seguono la trasmissione.

Antonella Elia prova ancora un sentimento per Pietro Delle Piane? La confessione della gieffina al Grande Fratello Vip. Da mesi Antonella Elia si dice cerca che lei e Pietro Delle Piane questa volta non torneranno insieme, dopo troppi alti e bassi ha capito che tra loro non potrà mai funzionare davvero. Anche quando la testa dice una cosa però capita che il cuore ne dica un’altra, infatti al Grande Fratello Vip più volte si è emozionata ripensando all’ex compagno e alla loro relazione durata anni. Nonostante le turbolenze siano state tante insieme hanno condiviso momenti molto felici, potrebbero davvero riconciliarsi? Dal momento che la gieffina di recente è tornata a parlare dell’ex Ilary Blasi ha voluto farle qualche domanda per capire se provi ancora qualcosa per lui.🔗 Leggi su Bollicinevip.com

Shock al GF Vip, Antonella Elia in lacrime a fine puntata: Pietro Delle Piane le ha... #gfvip

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