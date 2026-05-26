‘Far crescere il sud nella tempesta globale’ | a Napoli i massimi esponenti della classe dirigente a confronto

Giovedì 28 maggio 2026, dalle ore 9.30, a Napoli presso il Circolo Nazionale dell’Unione (Via San Carlo, 99), si terrà l’evento nazionale "FAR CRESCERE IL SUD NELLA TEMPESTA GLOBALE". L’iniziativa è organizzata dall’Osservatorio Economico e Sociale ‘Riparte l'Italia’ con il patrocinio del Comune. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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28 maggio 2026 - Far Crescere il Sud - Nella tempesta globale - Napoli - SESSIONE POMERIDIANA

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