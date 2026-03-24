Al Labirinto della Masone arriva la mostra dedicata a Erté uno dei massimi esponenti mondiali dell' Art Déco

Al Labirinto della Masone si terrà una mostra dedicata a Erté, uno dei principali rappresentanti dell’Art Déco a livello internazionale. La mostra, intitolata

Per la primavera 2026 il Labirinto della Masone presenta la mostra Erté. Lo stile è tutto, dedicata a uno dei massimi esponenti dell’Art Déco nel mondo, a cura di Valerio Terraroli e organizzata da Elisa Rizzardi. Dal 28 marzo al 28 giugno 2026 i visitatori potranno ammirare oltre 150 opere, tra cui disegni, bozzetti, pochoir, litografie e le celebri serie dell’Alfabeto e dei Numeri, in un percorso espositivo che restituisce la complessità e la modernità dell'artista, proponendo un’attenta selezione della sua vasta produzione, con particolare attenzione alle opere realizzate tra gli anni Dieci, Venti e Trenta, considerato il periodo più originale e fortunato della sua lunga attività. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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