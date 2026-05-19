Tra amici e persone con cui condivido discussioni stimolanti, noto spesso come molte di loro non abbiano un percorso di studi che rifletta pienamente le proprie competenze e capacità. Questa realtà mette in luce alcune sfide nella selezione della classe dirigente, dove le qualifiche ufficiali non sempre corrispondono alle effettive competenze. Tali situazioni sollevano interrogativi sulla validità delle convenzioni che legano formazione e merito, e su come queste influenzino la scelta di chi ricopre ruoli di responsabilità.

Premessa necessaria: tra i miei amici più cari, tra le persone migliori che conosco, con cui è veramente stimolante instaurare un confronto su questioni anche di massima rilevanza, molti non hanno un titolo di studio corrispondente alle proprie conoscenze e competenze. Al contrario ho purtroppo conosciuto molti laureati che si sono rivelati profondamente ignoranti, al punto da farmi domandare come mai di tutti quei libri in qualche modo sfogliati non fosse rimasto assolutamente niente in quelle teste vuote. Posso aggiungere, dall’alto dei miei oltre trent’anni di insegnamento, che la scuola non ha gli strumenti per dare una misurazione esaustiva del valore reale delle persone. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Dalla fantasia al potere agli asini al comando: i problemi nella selezione della classe dirigente

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