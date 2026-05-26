Nel 38° turno di Serie A, Svilar ha ricevuto il voto più alto tra i portieri, seguito da Vlahovic tra gli attaccanti. La top 11 del fantacalcio include anche difensori, centrocampisti e altri attaccanti con valutazioni elevate. La formazione si basa sui voti assegnati nel turno conclusivo del campionato, evidenziando le prestazioni più apprezzate dai fantallenatori. Tra le altre note, alcuni calciatori hanno ottenuto punteggi significativi nelle rispettive categorie.

Con gli ultimi verdetti in zona Champions, Europa League e salvezza si è conclusa la 38ª - e ultima - giornata di Serie A. Protagonisti indiscussi del turno sono stati Da Cunha e Vlahovic, che grazie alla loro doppietta hanno conquistato un pesante 14 come fantavoto. Alle loro spalle Jesus Rodriguez, che con la combo gol più assist porta a casa un fantavoto 11. Per intero, ecco la top 11 (modulo 3-5-2) dell'ultima giornata di Fantacampionato Gazzetta. Tra i portieri il fantavoto più alto di giornata lo conquista Svilar: 8,5. Per il portiere giallorosso 7,5 in pagella, a cui va aggiunto il +1 per il clean sheet. In difesa il migliore di giornata è Juan Rodriguez (10,5), a segno contro il Milan. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Fantacampionato, la top 11 della 38ª giornata di Serie A

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

FANTACALCIO TOP 11 ESOTICA 11 GIOCATORI Per La 38° Giornata di Serie A

Notizie e thread social correlati

Fantacampionato, la top 11 della 29ª giornata di Serie ANella 29ª giornata di Serie A, sono stati assegnati i voti più alti ai giocatori che si sono distinti al fantacalcio.

Fantacampionato, la top 11 della 32ª giornata di Serie ANella 32ª giornata di Serie A, alcuni giocatori si sono distinti per le prestazioni migliori secondo i voti del fantacalcio.

Temi più discussi: Fantacampionato, la top 11 della 37ª giornata di Serie A; Fantacampionato: la Top 11 della 37ª giornata; Fantacampionato, la top 11 della 36ª giornata di Serie A; Fantacalcio, la top11 della stagione 2025/26 di Serie A.

Fantacalcio, la top 11 secondo l’intelligenza artificiale in vista dell’ultima giornata di campionato x.com

Fantacampionato, la top 11 della 38ª giornata di Serie ACon gli ultimi verdetti in zona Champions, Europa League e salvezza si è conclusa la 38ª - e ultima - giornata di Serie A. Protagonisti indiscussi del turno sono stati Da Cunha e Vlahovic, che grazie ... gazzetta.it

Fantacampionato, la flop 11 della 38ª giornata di Serie ADa Josep Martinez ai quattro attaccanti del Milan: ecco chi ha preso i voti più bassi al fantacalcio nel trentottesimo turno di campionato ... gazzetta.it