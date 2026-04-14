Fantacampionato la top 11 della 32ª giornata di Serie A

Nella 32ª giornata di Serie A, alcuni giocatori si sono distinti per le prestazioni migliori secondo i voti del fantacalcio. Tra questi, si trovano esterni e attaccanti che hanno raccolto punteggi elevati, contribuendo alle vittorie delle proprie squadre. La classifica dei migliori in questa giornata include nomi noti e alcuni meno evidenti, che hanno fatto la differenza in campo e sono stati premiati dai punteggi assegnati dai fantallenatori.

Con la vittoria della Fiorentina nei confronti della Lazio si è conclusa la 32ª giornata di Serie A. Il protagonista di giornata è stato Malen, autore di una tripletta nel match tra Roma e Pisa. In casa Inter invece si sono distinti Dumfries e Thuram, autori di una doppietta a testa nel successo contro il Como. Ecco quindi la top 11 dell'ultima giornata del Fantacampionato Gazzetta, schierata con il modulo 4-3-3. Tra i portieri premiamo Okoye (8 con porta inviolata) che arriva a pari merito con Svilar, De Gea e Di Gregorio. In difesa troviamo Dumfries (14) autore di una doppietta assieme a Gosens (10, 7+gol), Valle (6+gol+ammonizione)) e Zé Pedro, che ha chiuso con un 8 (un assist per lui).🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Fantacampionato, la top 11 della 32ª giornata di Serie A Fantacampionato, la flop 11 della 32ª giornata di Serie ADa Bartesaghi a Berardi: ecco chi ha preso i voti più bassi al fantacalcio nel trentunesimo turno di campionato Fantacampionato, la top 11 della 22ª giornata di Serie ALa 22ª giornata di Serie A 2025-26 si è conclusa con la vittoria per 3-1 dell'Udinese a Verona. Ancora NERES, super LAUTARO: tutti i gol della 13ª giornata | Serie A Enilive | DAZN Se ti avessero detto che Kempf avrebbe segnato più gol di De Ketelaere, ci avresti creduto #DatiAssurdi #fantacampionato #fantacalcio #consiglifantacalcio - facebook.com facebook