Fantacampionato la top 11 della 29ª giornata di Serie A

Nella 29ª giornata di Serie A, sono stati assegnati i voti più alti ai giocatori che si sono distinti al fantacalcio. Tra i protagonisti ci sono Caracciolo e Piccoli, insieme ad altri che hanno ottenuto le valutazioni migliori nel turno appena concluso. La top 11 rappresenta le scelte più performanti di questa giornata calcistica.

Con la vittoria netta della Fiorentina in casa della Cremonese si è conclusa la 29ª giornata di Serie A. Il grande protagonista del turno è stato Caracciolo del Pisa, con la doppietta che ha contribuito a battere il Cagliari nell'importante sfida salvezza. E poi tanta Fiorentina grazie al poker contro i grigiorossi. Rientra tra i top anche De Bruyne, entrato nel secondo tempo contro il Lecce e subito protagonista nella rimonta vincente. Ecco quindi la top 11 dell'ultima giornata del Fantacampionato Gazzetta, schierata con il modulo 4-3-3. I migliori portieri della 29ª giornata sono stati Perin e Skorupski, che hanno tenuto la porta inviolata portando a casa un 7,5 come fantavoto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Fantacampionato, la top 11 della 29ª giornata di Serie A Articoli correlati Fantacampionato, la top 11 della 22ª giornata di Serie ALa 22ª giornata di Serie A 2025-26 si è conclusa con la vittoria per 3-1 dell'Udinese a Verona. Fantacampionato, la top 11 della 23ª giornata di Serie ALa 23ª giornata di Serie A si è conclusa con la vittoria in trasferta del Milan sul Bologna. FANTACALCIO TOP 11 ESOTICA Gli 11 NOMI PIÙ INTERESSANTI Per La 29° Giornata di Serie A Contenuti utili per approfondire Fantacampionato la top 11 della 29... Temi più discussi: Fantacampionato, la top 11 della 28ª giornata di Serie A; Fantacalcio, la formazione ideale per la 29ª giornata; Centrocampisti consigliati al fanta: la divisione in fasce per la 29ª giornata; Fantacalcio, la top 3 sorprese della 28^ giornata. Fantacampionato, la top 11 della 29ª giornata di Serie ADa Caracciolo a Piccoli: ecco chi ha preso i voti più alti al fantacalcio nel ventinovesimo turno di campionato ... gazzetta.it Fantacampionato, la flop 11 della 29ª giornata di Serie ALa 29ª giornata di Serie A si è conclusa con la vittoria della Fiorentina sulla Cremonese. In porta inevitabile la presenza di Suzuki del Parma, che subisce quattro reti a Torino con parecchie respons ... gazzetta.it Se avevi Leao titolare questa giornata probabilmente hai perso al fantacalcio Secondo te quali sono i motivi delle difficoltà di Rafa #fantacampionato #fantacalcio #Leao #Milan #Allegri - facebook.com facebook