Fantacampionato la flop 11 della 38ª giornata di Serie A

Da gazzetta.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella 38ª giornata di Serie A, sono stati assegnati i voti più bassi a Josep Martinez e a quattro attaccanti del Milan. La classifica della flop 11 include anche altri calciatori che hanno ricevuto valutazioni basse. I punteggi sono stati pubblicati ufficialmente e riflettono le prestazioni di ogni giocatore durante le partite. La selezione è stata stilata in base ai voti attribuiti dai commissari di gara.

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Con gli ultimi verdetti in zona Champions, Europa League e salvezza si è conclusa la 38ª - e ultima - giornata di Serie A. Tra i giocatori impiegati nell'ultimo turno di campionato, quelli che hanno fatto registrare il peggior fantavoto sono stati Josep Martinez e Audero, che causa gol subiti hanno ottenuto un 2. Poco "meglio" hanno fatto Comuzzo (3) e Kabasele (3), protagonisti in negativo contro Atalanta e Napoli rispettivamente per un autogol e un'espulsione. Ecco, però, anche tutti gli altri giocatori presenti nella flop 11 (modulo 3-4-3) della giornata di Fantacampionato Gazzetta appena terminata. Tra i portieri il peggior fantavoto di giornata se lo beccano Audero e Josep Martinez: 2. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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