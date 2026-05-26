Nella 38ª giornata di Serie A, sono stati assegnati i voti più bassi a Josep Martinez e a quattro attaccanti del Milan. La classifica della flop 11 include anche altri calciatori che hanno ricevuto valutazioni basse. I punteggi sono stati pubblicati ufficialmente e riflettono le prestazioni di ogni giocatore durante le partite. La selezione è stata stilata in base ai voti attribuiti dai commissari di gara.

Con gli ultimi verdetti in zona Champions, Europa League e salvezza si è conclusa la 38ª - e ultima - giornata di Serie A. Tra i giocatori impiegati nell'ultimo turno di campionato, quelli che hanno fatto registrare il peggior fantavoto sono stati Josep Martinez e Audero, che causa gol subiti hanno ottenuto un 2. Poco "meglio" hanno fatto Comuzzo (3) e Kabasele (3), protagonisti in negativo contro Atalanta e Napoli rispettivamente per un autogol e un'espulsione. Ecco, però, anche tutti gli altri giocatori presenti nella flop 11 (modulo 3-4-3) della giornata di Fantacampionato Gazzetta appena terminata. Tra i portieri il peggior fantavoto di giornata se lo beccano Audero e Josep Martinez: 2. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Fantacampionato, la flop 11 della 38ª giornata di Serie A

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

UN TOP, UN FLOP E UNA SORPRESA PER LA 38^ GIORNATA

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Fantacampionato, la top 11 della 38ª giornata di Serie A

Fantacampionato, la flop 11 della 29ª giornata di Serie ANella 29ª giornata di Serie A, alcuni giocatori hanno ottenuto i voti più bassi nel fantacalcio.

Temi più discussi: Fantacampionato, la flop 11 della 37ª giornata di Serie A; Fantacampionato la flop 11 della 37ª giornata di Serie A; Fantacampionato, i peggiori della 37ª giornata di Serie A; Fantacampionato la top 11 della 37ª giornata di Serie A.

Fantacampionato, la top 11 della 38ª giornata di Serie ACon gli ultimi verdetti in zona Champions, Europa League e salvezza si è conclusa la 38ª - e ultima - giornata di Serie A. Protagonisti indiscussi del turno sono stati Da Cunha e Vlahovic, che grazie ... gazzetta.it

Fantacampionato, la flop 11 della 38ª giornata di Serie ADa Josep Martinez ai quattro attaccanti del Milan: ecco chi ha preso i voti più bassi al fantacalcio nel trentottesimo turno di campionato ... gazzetta.it