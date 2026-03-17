Fantacampionato la flop 11 della 29ª giornata di Serie A

Nella 29ª giornata di Serie A, alcuni giocatori hanno ottenuto i voti più bassi nel fantacalcio. La lista include nomi come Suzuki e Leao, tra gli altri, che hanno avuto una prestazione al di sotto delle aspettative. I punteggi bassi riflettono le difficoltà incontrate da questi calciatori durante le partite di questo turno.

La 29ª giornata di Serie A si è conclusa con la vittoria della Fiorentina sulla Cremonese. In porta inevitabile la presenza di Suzuki del Parma, che subisce quattro reti a Torino con parecchie responsabilità sulla prima. Leao è il nome a sorpresa, in negativo, della giornata: impalpabile all'Olimpico contro la Lazio. C'è anche Durosinmi del Pisa, espulso per un colpo dato a Mina a palla lontana. Ecco anche tutti gli altri calciatori che compongono la flop 11 della giornata del Fantacampionato Gazzetta, schierata con il modulo 4-3-3. In porta troviamo Suzuki, che porta a casa 0,5 come fantavoto a causa dei quattro gol subiti a Torino, con un errore sul primo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Fantacampionato, la flop 11 della 29ª giornata di Serie A Articoli correlati Fantacampionato, la top 11 della 29ª giornata di Serie ADa Caracciolo a Piccoli: ecco chi ha preso i voti più alti al fantacalcio nel ventinovesimo turno di campionato Fantacampionato, la flop 11 della 21ª giornata di Serie ALa 21ª giornata di Serie A 2025-26 si è conclusa con la vittoria per 3-0 del Como contro la Lazio, all'Olimpico. Serie A: Top & Flop, Fantacalcio e molto altro | Meglio al Bar che al Var EP6 Tutto quello che riguarda Fantacampionato la flop 11 della 29... Temi più discussi: Fantacampionato, la flop 11 della 28ª giornata di Serie A; Fantacampionato, la flop 11 della 28ª giornata di Serie A; Fantacalcio, la top 3 delusioni della 28^ giornata; Consigli fantacalcio, la FLOP 11 per la 29^ giornata. Fantacampionato, la flop 11 della 29ª giornata di Serie ALa 29ª giornata di Serie A si è conclusa con la vittoria della Fiorentina sulla Cremonese. In porta inevitabile la presenza di Suzuki del Parma, che subisce quattro reti a Torino con parecchie respons ... gazzetta.it Fantacampionato, la top 11 della 29ª giornata di Serie ADa Caracciolo a Piccoli: ecco chi ha preso i voti più alti al fantacalcio nel ventinovesimo turno di campionato ... gazzetta.it Se avevi Leao titolare questa giornata probabilmente hai perso al fantacalcio Secondo te quali sono i motivi delle difficoltà di Rafa #fantacampionato #fantacalcio #Leao #Milan #Allegri - facebook.com facebook