Fanpage dentro il Giro d'Italia | la tappa Voghera-Milano sull'ammiraglia Tudor Pro Cycling

Notizia in breve

Durante la quindicesima tappa del Giro d’Italia 2026, una delle ammiraglie del Team Tudor Cycling ha seguito il percorso da Voghera a Milano. All’interno del veicolo, sono stati effettuati rifornimenti e trasmesse comunicazioni di Radio Corsa. La corsa si è conclusa nel circuito cittadino di Milano, con il team a bordo che ha monitorato la gara durante tutto il tragitto. L’evento è stato sponsorizzato da MSC.