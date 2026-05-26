Fanpage dentro il Giro d'Italia | la tappa Voghera-Milano sull'ammiraglia Tudor Pro Cycling

Da fanpage.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante la quindicesima tappa del Giro d’Italia 2026, una delle ammiraglie del Team Tudor Cycling ha seguito il percorso da Voghera a Milano. All’interno del veicolo, sono stati effettuati rifornimenti e trasmesse comunicazioni di Radio Corsa. La corsa si è conclusa nel circuito cittadino di Milano, con il team a bordo che ha monitorato la gara durante tutto il tragitto. L’evento è stato sponsorizzato da MSC.

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Abbiamo seguito la quindicesima tappa del Giro d'Italia 2026 all'interno di una delle ammiraglie del Team Tudor Cycling in una fantastica esperienza sponsorizzata da MSC: da Voghera a Milano, tra rifornimenti, comunicazioni di Radio Corsa e il carosello nel circuito cittadino. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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