Giro d'Italia 2026 oggi in TV 15ª tappa Voghera-Milano | percorso dove vederla in diretta e streaming i favoriti

Notizia in breve

La 15ª tappa del Giro d’Italia 2026 si corre oggi tra Voghera e Milano, con un percorso dedicato agli sprinter. La gara sarà trasmessa in diretta in chiaro sui canali Rai, sia in TV che in streaming. La tappa si conclude nella città di Milano, con favoriti gli atleti specializzati nelle volate.