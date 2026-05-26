Famoso per i suoi maritozzi con l’uvetta e il pane toscano lo storico forno diventa Bottega storica

Un’attività che attraversa il tempo custodendo tradizione, qualità e legame con il territorio. Martedì mattina (26 maggio) il Comune di Coriano ha celebrato il riconoscimento di nuova bottega storica al panificio “La Chesa de Pen di Morri Leo & C. s.n.c.”, in via Garibaldi 60, presente nello. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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