Famoso per i suoi maritozzi con l’uvetta e il pane toscano lo storico forno diventa Bottega storica

Da riminitoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un’attività che attraversa il tempo custodendo tradizione, qualità e legame con il territorio. Martedì mattina (26 maggio) il Comune di Coriano ha celebrato il riconoscimento di nuova bottega storica al panificio “La Chesa de Pen di Morri Leo & C. s.n.c.”, in via Garibaldi 60, presente nello. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Giovani, coraggiosi e con la passione del pane: lo storico forno riapre in paese grazie a due ventenniDue giovani di 20 e 21 anni hanno riaperto il forno storico nel centro di Roncofreddo, dopo un'interruzione di un anno e mezzo.

La ferramenta fratelli Laffi diventa ’bottega storica’La ferramenta Fratelli Laffi di Marzabotto celebra 78 anni di attività e viene riconosciuta come bottega storica.

Temi più discussi: Yves Klein, perché nel suo blu c'è un pezzo di infinito; Alla scoperta della Baja California tra balene, leoni marini e delfini; Filippo Neri e il cardinale Newman, due santi in dialogo con il mondo di oggi; Le lune impossibili di Valerio Minato: a San Mauro la mostra del fotografo più famoso del Piemonte.

Morto il vignettista Giorgio Forattini, il re della satira famoso per i suoi ritratti irriverenti ai protagonisti della politicaL’Italia piange la perdita di un uomo che con il suo talento ha segnato il panorama culturale del Paese: Giorgio Forattini, il grande vignettista morto oggi all’età di 94 anni. La notizia è stata data ... affaritaliani.it

Famoso sul web per i suoi scherzi, arrestato con un 1,5 chili di cocainaSe hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento Consentless a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ... ansa.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web