La ferramenta fratelli Laffi diventa ’bottega storica’

La ferramenta Fratelli Laffi di Marzabotto celebra 78 anni di attività e viene riconosciuta come bottega storica. Nei giorni scorsi, la sindaca Valentina Cuppi ha consegnato personalmente a Marco e Gianpietro Laffi, i titolari dell’esercizio situato in via Aldo Moro 1, una pergamena che attesta questa storica riconoscenza. La festa ha attirato un’affluenza di clienti e amici, emozionando i proprietari.

Un’ondata di affetto travolge la ferramenta di Marzabotto, che festeggia 78 anni di vita. Nei giorni scorsi, la sindaca Valentina Cuppi ha consegnato personalmente a Marco e Gianpietro Laffi, titolari dell’esercizio di via Aldo Moro 1, la prestigiosa pergamena di attività storica. Fondata nel dopoguerra dai genitori degli attuali gestori, Francesco Laffi e Norina Golfetti, la bottega si è evoluta nel tempo fino a diventare un presidio di prossimità insostituibile, una realtà in grado di soddisfare quasi ogni richiesta della clientela. "I fratelli Laffi – racconta la sindaca Cuppi – sono un pilastro del nostro paese, il loro non è solo un negozio, ma un punto di riferimento per tutti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La ferramenta fratelli Laffi diventa ’bottega storica’ Articoli correlati Leggi anche: Dove l’oro racconta la città, dopo cinquant’anni di arte orafa la gioielleria diventa Bottega storica Ha ancora le bilance originali del 1952, lo storico negozio Pet Store diventa Bottega storicaUn riconoscimento che premia oltre settant’anni di attività ininterrotta, che racconta una storia profondamente intrecciata con quella del territorio...