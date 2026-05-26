Falso anticorrosivo al posto del gasolio | maxi sequestro della Guardia di Finanza a Cassino
La Guardia di Finanza ha sequestrato un carico di carburante considerato falso “anticorrosivo” che stava per essere immesso nel mercato, al posto del gasolio. L’operazione è avvenuta durante un controllo su un veicolo a Cassino, dove è stato scoperto che il carburante trasportato non corrispondeva alla merce dichiarata. Il sequestro riguarda un carico di grandi dimensioni ed è parte di un'azione mirata a contrastare le frodi sui carburanti.
Un trasporto apparentemente regolare si è trasformato in un sequestro di grande rilievo nel contrasto alle frodi sui carburanti. È quanto accaduto nei pressi del casello autostradale di Cassino, dove la Guardia di Finanza ha intercettato un autoarticolato carico di gasolio nascosto dietro una. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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