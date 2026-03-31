La guardia di finanza di Napoli ha sequestrato circa 5 tonnellate di gasolio di contrabbando a San Giovanni a Teduccio. L’operazione rientra in un’attività di controllo sui prodotti petroliferi volta a contrastare pratiche illegali. I controlli sono stati condotti nell’ambito di una strategia più ampia di monitoraggio del settore.

La guardia di finanza di Napoli, nell'ambito dell'intensificazione dei controlli sui prodotti petroliferi al fine di contrastare i fenomeni speculativi, ha individuato e sottoposto a sequestro in città circa 5.000 litri di gasolio di contrabbando, denunciando tre responsabili. In particolare, i Baschi verdi, a seguito di un'attività di controllo economico del territorio, hanno scoperto, nel quartiere di San Giovanni a Teduccio, un box auto utilizzato come deposito di contenitori tipo bulk. All'interno dei cinque serbatoi rinvenuti, da circa mille litri cadauno, era contenuto gasolio di contrabbando, sottratto al pagamento dell'accisa e pronto per essere utilizzato come rifornimento per autotrazione attraverso una filiera di distribuzione abusiva. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

© Napolitoday.it - Gasolio di contrabbando a San Giovanni a Teduccio: maxi-sequestro della finanza

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