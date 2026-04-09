Maxi sequestro di falso merchandising del Benevento | blitz della Guardia di Finanza

Nella regione del Sannio, le forze della Guardia di Finanza hanno effettuato un’operazione che ha portato al sequestro di un ingente quantitativo di prodotti contraffatti riconducibili al merchandising di una squadra di calcio. L’intervento, durato poche ore, ha coinvolto diverse aree commerciali e ha portato alla confisca di merce priva di autorizzazioni ufficiali. L'operazione si inserisce in un più ampio piano di contrasto al mercato illegale di prodotti falsificati.

Tempo di lettura: 2 minuti Colpo al mercato del falso nel Sannio. I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Benevento, nell’ambito di un’operazione a tutela della proprietà industriale, hanno sequestrato un ingente quantitativo di merce contraffatta riportante il marchio del Benevento Calcio S.r.l. L’intervento è scattato nei pressi del centro storico, dove i finanzieri del Gruppo di Benevento hanno notato un cartello pubblicitario posizionato sul marciapiede che promuoveva la vendita di gadget della squadra cittadina. Insospettiti, i militari hanno deciso di effettuare un controllo all’interno dell’attività commerciale. Una volta entrati, hanno riscontrato la presenza di numerosi articoli esposti per la vendita, tra cui sciarpe, t-shirt, bandiere e altri prodotti recanti i colori e i simboli del club giallorosso. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Maxi sequestro di falso merchandising del Benevento: blitz della Guardia di Finanza Maxi sequestro della Guardia di Finanza a Catania: oltre 11 mila articoli contraffattiABBONATI A DAYITALIANEWS Controlli contro il mercato del falso nel territorio etneo Prosegue l’attività di contrasto alla contraffazione da parte... Felpe e articoli con il logo falso Milano-Cortina 2026: blitz della guardia di finanza nel ComascoIndividuate vendite online di capi contraffatti: perquisizione in un’azienda del Comasco, sequestrate felpe e stampe pronte per la vendita Nel corso... Temi più discussi: Falso marchio made in Italy su candele: maxi sequestro al porto di Bari; Candele con falso Made in Italy, maxi sequestro al porto di Bari; Brescia, truffa auto vendute: ecco le case e le macchine sequestrate alla famiglia sinti (video) - BresciaToday; Rifiuti tessili da Napoli verso la Nigeria, maxi sequestro di 130 tonnellate e denunce. Maxi sequestro della Guardia di Finanza di Frascati: nel mirino un gruppo familiare delle sale slotI Finanzieri del Comando Provinciale di Roma hanno eseguito un provvedimento di sequestro preventivo nei confronti dei membri di un nucleo familiare, ... castellinotizie.it Bari, maxi sequestro al porto: 156mila candele con falso Made in ItalyAl porto di Bari sequestrate oltre 156mila candele contraffatte con marchio Made in Italy, provenienti dalla Grecia ma prodotte in Bulgaria. trmtv.it Due napoletani arrestati in Sicilia dalla Guardia di Finanza: scoperto laboratorio abusivo #Napoli - facebook.com facebook LA GUARDIA DI FINANZA HA SCOPERTO UNA FABBRICA FANTASMA DI SIGARETTE IN FRIULI x.com