Falsi documenti per favorire ingressi di lavoratori stranieri blitz nel casertano | 6 indagati
Sei persone sono indagate in un’indagine coordinata dalla Procura di Perugia, che riguarda un sistema di documenti falsi usati per facilitare l’ingresso di lavoratori stranieri stagionali in Italia. Un blitz nel casertano ha portato al sequestro di materiali e all’identificazione dei sospetti. L’indagine si concentra sulla creazione e l’utilizzo di documenti non autentici, che sarebbero stati impiegati per ottenere permessi di soggiorno e accesso al mercato del lavoro.
Un presunto sistema costruito attraverso documentazione ritenuta falsa per favorire l’ingresso in Italia di lavoratori stranieri stagionali è finito al centro di una delicata inchiesta coordinata dalla Procura di Perugia.L’indagine, che ipotizza i reati di truffa e falso, ha portato. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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