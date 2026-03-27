In tasca documenti falsi e nel bagagliaio cinque sacchi di refurtiva arrestati dai carabinieri

Nella mattinata di martedì, una pattuglia dei carabinieri di Cattolica ha fermato una Mercedes di grossa cilindrata con targa polacca, a bordo due giovani. Durante il controllo, sono stati trovati in tasca documenti falsi e nel bagagliaio cinque sacchi contenenti refurtiva. I due sono stati arrestati e portati in caserma per ulteriori accertamenti.

A finire in manette due georgiani fermati da una pattuglia dell'Arma durante un controllo stradale, refurtiva sottratta in un supermercato di Cattolica Nella tarda mattinata di martedì, durante un controllo stradale, una pattuglia dei carabinieri di Cattolica aveva intimato l'alt a una Mercedes di grossa cilindrata con targa polacca sulla quale viaggiavano due giovani. Al momento della richiesta dei documenti il conducente, poi risultato essere un 34enne georgiano, ha spiegato ai militari dell'Arma di avere solo il passaporto e di essere sprovvisto della patente. Il passeggero, un connazionale 38enne, ha invece mostrato un... 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - In tasca documenti falsi e nel bagagliaio cinque sacchi di refurtiva, arrestati dai carabinieri Articoli correlati Shampoo rubato: 2.500 euro di refurtiva nel bagagliaioUn singolo flacone di shampoo ha innescato l’arresto di tre donne rumene a Borgomanero, portando alla scoperta di un carico illecito valutato 2. Rete smantellata: arrestati 3 con documenti falsi in VenetoDue cittadini del Guatemala sono stati arrestati a Mestre in un’abitazione e in via Miranese, mentre un terzo uomo era già stato fermato la settimana...