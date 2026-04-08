Quindici persone sono state indagate nell’ambito di un’indagine su una rete che si occupava di ottenere patenti di guida attraverso l’uso di documenti falsi o sostituendo i candidati durante gli esami. Le autorità hanno scoperto che alcuni soggetti si presentavano al posto dei veri candidati, consentendo loro di ottenere la patente senza sostenere effettivamente l’esame. L’operazione riguarda una vasta attività illecita che coinvolge falsificazioni e sostituzioni di persone durante le prove.

Patenti di guida ottenute con il trucco o meglio con qualcuno che si presentava a dare l’esame al posto del diretto interessato. Per tre anni il giochetto sarebbe stato attuato, dal 2019 al 2021, fino a quando è stato scoperto durante la sezione di esame in programma alla Motorizzazione Civile di Ancona. Scavando a fondo la polizia giudiziaria ha trovato che gli stessi protagonisti si erano mossi anche in altre città d’Italia diffondendo un vero e proprio sistema per far avere le patenti a chi ne aveva bisogno in modo fraudolento. Una maxi truffa delle patenti facili in cui adesso in 15 rischiano di finire a processo. La Procura dorica ha chiesto il rinvio a giudizio per tutti ed è stata fissata l’udienza preliminare, per il 9 del 2026, davanti al giudice Alberto Pallucchini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Patenti col trucco, 15 indagati. Documenti falsi, si sostituivano ai candidati per una maxi truffa

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