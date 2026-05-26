Falsi annunci di case in affitto a Torino ragazzo denunciato per truffa | restituiti i soldi a 5 vittime

Notizia in breve

Cinque persone che avevano versato caparre o cauzioni per affitti di case inesistenti a Torino hanno ricevuto indietro i soldi. Un ragazzo di 19 anni è stato denunciato per aver messo in atto una truffa online, creando annunci falsi di immobili in affitto. Le vittime avevano effettuato i pagamenti attraverso canali digitali e ora hanno recuperato le somme. La polizia ha individuato e denunciato l'autore del raggiro, che era responsabile della creazione e diffusione degli annunci fraudolenti.