Falsi annunci di case in affitto a Torino ragazzo denunciato per truffa | restituiti i soldi a 5 vittime
Cinque persone che avevano versato caparre o cauzioni per affitti di case inesistenti a Torino hanno ricevuto indietro i soldi. Un ragazzo di 19 anni è stato denunciato per aver messo in atto una truffa online, creando annunci falsi di immobili in affitto. Le vittime avevano effettuato i pagamenti attraverso canali digitali e ora hanno recuperato le somme. La polizia ha individuato e denunciato l'autore del raggiro, che era responsabile della creazione e diffusione degli annunci fraudolenti.
Buone notizie per cinque persone vittime di una truffa online: i soldi versati a titolo di caparra o cauzione per un alloggio (inesistente) messo in affitto su Torino sono tornati nel loro conto corrente e un ragazzo di 19 anni, identificato quale autore del raggiro, è stato denunciato per truffa. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
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