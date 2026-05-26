Dopo il fallimento del Milan, sui social circolano ipotesi di un complotto. Tra i tifosi si discute di presunte manovre contro il club, tra il rifinanziamento di RedBird, il mercato bloccato e le tensioni tra Ibrahimovic e Allegri. La vicenda ha alimentato sospetti di interferenze esterne o strategie nascoste, senza conferme ufficiali. La situazione ha generato polemiche tra i sostenitori, mentre le autorità competenti indagano sulle cause del fallimento.

"RedBird Capital Partners annuncia di aver completato con successo l’operazione di rifinanziamento che rafforza la struttura finanziaria di AC Milan e ne consolida la flessibilità di lungo termine", questo è l'inizio del comunicato di RedBird a fine gennaio 2026, in cui si sottolineava l'uscita dal Milan di Elliott. Estinto il 'vendor loan' grazie al nuovo finanziamento di Comvest Credit Partners. Una data importante per il futuro del Milan, perché rappresenta di fatto il passaggio ufficiale pienamente nelle mani di Gerry Cardinale. Da quel momento in poi è cambiato un po' il clima e la stagione anche del Milan di Massimiliano Allegri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Fallimento Milan: tra i tifosi monta la teoria del complotto. Qualcuno ha remato contro?

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