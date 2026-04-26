Durante una cena di gala con giornalisti alla Casa Bianca, un individuo ha tentato di attaccare l’ex presidente degli Stati Uniti. L’uomo è stato fermato prima di riuscire nel suo intento, ma le modalità con cui è riuscito a entrare armato sono al centro di molte domande. La vicenda ha suscitato reazioni e dubbi anche a livello internazionale, con alcune fonti dell’Iran che hanno espresso perplessità. In rete sono cominciate a circolare teorie del complotto sulla vicenda.

Washington, 26 aprile 2026 – "Come ha fatto a entrare armato?". Se lo chiesto anche Donald Trump a proposito dell' uomo che ha provato ad attentare alla sua vita ieri sera durante la cena di gala con i giornalisti accreditati alla Casa Bianca. E se il presidente statunitense si risponde che la sua "vita é pericolosa" e "molto spesso si diventa facili bersagli quando si ha una carica pubblica", sui social qualcuno avanza dubbi su questo secondo attentato ai suoi danni. Ovviamente rilanciati subito dall'Iran. "Numerosi utenti del web negli Stati Uniti si chiedono: se si tratta di una messa in scena e qual è l'obiettivo di Trump? Vuole forse sfruttarla in vista delle prossime elezioni di metà mandato negli Stati Uniti, o intende usarla contro l'Iran o un altro Paese?", commenta l'agenzia iraniana Tasnim.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - “Come ha fatto a entrare armato?”. Il nuovo attentato a Trump, i dubbi dell’Iran e la teoria del complotto

Attacco all'Iran, Trump: Iraniani, prendete il controllo del vostro governo

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