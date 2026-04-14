Una teoria del complotto afferma che, in certi momenti, ogni visione solida e ragionevole della società possa sembrare instabile. L’autore sostiene che tali periodi portano a dubbi e interrogativi su ciò che si dà per scontato, mettendo in discussione le narrazioni ufficiali. La riflessione si concentra su come eventi e informazioni possano influenzare la percezione collettiva, creando un senso di incertezza diffuso.

«Se c’è un momento nel quale vacilla ogni solida e ragionevole visione della società e della politica come una faccenda collettiva, nella quale ognuno di noi ha una sua parte, è questo» Il complottista che è in me (in ognuno di noi) è sempre stato molto poco influente. Direi inoffensivo. Recluso dentro una solida gabbia di certezze politico-culturali e, direi, anche umane: né la società né la vita individuale sono spiegabili con formulette semplici. Nessun “complotto” basta a spiegare nulla. La famosa complessità (ogni avvenimento, ogni gruppo umano, ogni persona è il prodotto di un insieme di cause e di circostanze) è, per me, una certezza. Chi ragiona – penso – si imbatte continuamente in nuove complicazioni e nuove sfumature.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - La mia teoria del complotto

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Poi siamo noi i complottisti

Si tratta di rinascere. Semplice, in teoria. È Nicodemo che chiede istruzioni, lui che è un Maestro saggio, visto che si accorge di saperne molto ma molto meno del falegname di Nazareth. Va da lui di notte, teme di essere visto dai suoi confratelli e di perdere la - facebook.com facebook

In teoria questi due si starebbero giocando settimana dopo settimana il trono del tennis mondiale gerebit0/X tennistv/x #Sinner #Alcaraz #EurosportTennis x.com