Al liceo Donegani di Sondrio si sono svolti incontri con due campioni olimpici organizzati dal Panathlon Club. Veronica Bertolini e Alessandro Vanoi hanno incontrato gli studenti per condividere le loro esperienze sportive e parlare di valori come l’etica e il fair play. Gli eventi hanno coinvolto numerose classi e sono stati parte di un progetto dedicato alla promozione dello sport tra i giovani.

? Cosa sapere Il Panathlon Club porta Veronica Bertolini e Alessandro Vanoi al liceo Donegani di Sondrio.. L'iniziativa formativa coinvolge 15 gruppi in Lombardia per trasmettere i valori del fair play.. A Sondrio il Panathlon Club ha portato l’etica olimpica nelle aule del liceo sportivo Donegani, coinvolgendo gli studenti del quarto anno attraverso il racconto di due figure emblematiche dello sport nazionale. L’iniziativa mira a trasmettere i principi di fair play e la memoria storica del movimento olimpico alle nuove generazioni. Luigi Azzalini, alla guida del Panathlon Club di Sondrio, ha spiegato che l’operazione rientra in un piano più ampio che tocca 15 gruppi in Lombardia, con l’obiettivo di formare giovani che possano farsi promotori degli ideali sportivi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Etica e Fair Play: i campioni olimpici formano i giovani a Sondrio

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