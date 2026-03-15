Démadé Festival in Fortezza Vecchia la seconda edizione della rassegna di letteratura per ragazzi | il programma

Dal 7 al 10 maggio si svolge in Fortezza Vecchia la seconda edizione del Démadé Festival, una manifestazione dedicata alla letteratura per ragazzi. La rassegna prevede una serie di incontri e attività rivolti ai giovani lettori, con la partecipazione di autori e professionisti del settore. La durata dell’evento si estende su quattro giorni, offrendo un calendario ricco di appuntamenti.

Appuntamento dal 7 al 10 maggio per l'iniziativa che coinvolge una fascia d’età che va dalle elementari alle superiori e da quest’anno anche con i più piccoli La seconda edizione del Démadé festival, rassegna di letteratura per ragazzi, si terrà in Fortezza Vecchia dal 7 al 10 maggio (qui il programma completo). Nato su iniziativa di Elaide Garufi, una studentessa di soli 16 anni, è il primo festival in Italia organizzato e gestito da giovani volontari, che si occupano ad esempio dell’accoglienza dei visitatori e delle interviste agli autori ospiti. Un’esperienza che li invita a mettersi in gioco, esprimere la propria creatività e avvicinarsi alla letteratura in modo attivo e partecipato. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

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