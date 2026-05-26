Faenza Rock un omaggio ad Adriano Celentano a Monte Brullo

A Monte Brullo si svolge il festival Faenza Rock, che celebra i suoi 40 anni con un concerto degli artisti dei Molleggiati e un omaggio a Adriano Celentano. L’evento rende omaggio al cantante, considerato il primo re del rock italiano, e si collega all’attività di un rocker locale, ispirato dal suo stile.

Faenza Rock festeggia i suoi 40 anni a Monte Brullo coi Molleggiati e un grande Omaggio ad Adriano Celentano il primo re del rock italiano e che ha ispirato un grande rocker faentino come Alessandro Ristori. L'appuntamento è per mercoledì 3 giugno alle ore 20 al Cub Monte Brullo di Santa Lucia. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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