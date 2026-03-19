Adriano Celentano risponde ad Antonio Segatori | Non sono tuo padre

Un vero e proprio terremoto mediatico ha scosso la serenità della “coppia più bella del mondo”. O meglio, ha scosso più il pubblico e i fan che il diretto interessato. Adriano Celentano, da sempre schivo ed estremamente riservato sulla sua vita privata, si trova al centro di una vicenda inaspettata dopo che il 55enne Antonio Segatori ha dichiarato di essere suo figlio, in un’intervista esclusiva rilasciata al settimanale Oggi. Il Molleggiato ha deciso di rispondere – come sempre, a modo suo – con un breve ma incisivo post su Instagram. Le dichiarazioni di Antonio Segatori. Antonio Maria Segatori, romano di 55 anni, ha deciso di uscire allo scoperto solo dopo la scomparsa del padre adottivo, per rispetto verso l’uomo che lo ha cresciuto, come lui stesso ha spiegato nell’intervista. 🔗 Leggi su Dilei.it

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Celentano risponde al presunto figlio segreto Antonio Segatori: Non sono tuo padre, sono tuo nonno

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