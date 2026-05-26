Micaela Carrara, volto di Bergamo Tv, ha dichiarato di fare compagnia ai bergamaschi attraverso le sue trasmissioni. Descrive il suo lavoro come una continua scoperta, sottolineando che ogni intervista rappresenta un momento di apprendimento. Tra le sue attività, conduce il programma «In vostra compagnia», in cui si dedica a raccontare storie e approfondire temi di interesse locale. La sua curiosità la spinge a esplorare nuove narrazioni e a condividere contenuti con il pubblico.

L’INTERVISTA. Micaela Carrara, volto di Bergamo Tv, racconta la sua vita guidata dalla curiosità, tra giornalismo, nuove storie da scoprire e il programma «In vostra compagnia». La curiosità come motore, l’ascolto come metodo, le storie delle persone come orizzonte quotidiano. Micaela Carrara, giornalista televisiva bergamasca, racconta così il filo conduttore della sua vita professionale e personale: una vita piena, fatta di incontri, viaggi, passioni e nuovi progetti. Collaboratrice di Bergamo Tv da anni, Micaela Carrara ha iniziato il suo percorso davanti al microfono con il calcio provinciale. Da allora ha intervistato moltissime persone, portando con sé lo stesso entusiasmo degli inizi. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - «Faccio compagnia ai bergamaschi in tv». Micaela Carrara: per me ogni intervista è una scoperta

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