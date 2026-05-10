Il 5 maggio, durante un episodio del podcast Good Hang condotto da Amy Poehler, Billie Eilish ha condiviso di convivere con la sindrome di Tourette. La cantante ha spiegato che, durante le interviste, cerca di controllare i tic, ma una volta uscita dalla stanza li lascia uscire liberamente. La sua testimonianza ha attirato l’attenzione su questa condizione e su come si manifesta nel suo quotidiano.

Billie Eilish ha parlato apertamente della sua sindrome di Tourette, il 5 maggio, al podcast Good Hang di Amy Poehler. La cantautrice ha detto di fare “tutto il possibile” per sopprimere i tic quando è davanti alla telecamera. Ha ammesso che è spesso frustrante quando gli altri non capiscono la realtà della sindrome di Tourette. La musicista ha condiviso la realtà della sua esperienza quotidiana con il disturbo, che causa comportamenti ripetitivi o indesiderati che non possono essere facilmente controllati. Eilish ha dei tic vocali, ma per lo più si tratta solo di piccoli rumori che riesce a tenere “abbastanza bassi”, ha detto. A volte certe parole diventano tic, ha aggiunto, e durante le interviste deve sforzarsi per controllarli.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Convivo con la sindrome di Tourette. Quando faccio un’intervista, faccio di tutto per sopprimere i tic, quando esco dalla stanza li lascio uscire tutti”: parla Billie Eilish

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Sindrome di Tourette ed ADHD una frequente comorbilità

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