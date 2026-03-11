Corsi ai docenti e 500 studenti intercettati ogni anno | i meccatronici bergamaschi entrano nelle scuole e si formano in casa i lavoratori del futuro

Ogni anno, i meccatronici bergamaschi intervengono nelle scuole per tenere corsi ai docenti e intercettano circa 500 studenti. Si tratta di un settore che si inserisce nelle iniziative di formazione per preparare i lavoratori del futuro, coinvolgendo direttamente le istituzioni scolastiche e formando una parte importante della filiera produttiva locale. La presenza di queste figure professionali nelle scuole rappresenta un'importante attività di formazione.

Un modo per portare la storica vicinanza che il mondo confindustriale bergamasco ha dimostrato di avere per gli istituti della provincia a un livello superiore, scambiando visioni, proponendo percorsi specifici, salendo in cattedra e aiutando in prima battuta proprio i docenti nella costruzione dei programmi didattici: “Non è una caratteristica tipica solo del nostro gruppo merceologico – conferma Massimiliano Cacciavillani, Ceo della Lovato di Gorle e titolare della delega all’Education per i Meccatronici di Confindustria Bergamo – Siamo partiti poco meno di cinque anni fa, sotto la presidenza di Giorgio Donadoni, selezionando il Pesenti come istituto pilota di questa iniziativa: una scuola che in quel momento aveva forse più bisogno di un sostegno rispetto ad altre, ma dal grande potenziale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Acer EMEA incontra gli studenti del Liceo Musicale Cassini Dall'AI nelle scuole europee ai progetti educativi per sviluppare competenze, consapevolezza digitale e professioni del futuroSanremo, 26 febbraio 2026 – L'intelligenza artificiale entra sempre più concretamente nel mondo della scuola e diventa oggetto di confronto diretto...

Pellai ai docenti: "Non assegnate attività digitali da svolgere a casa". L'Europa e la riduzione del digitale nelle scuoleUna madre, su Famiglia Cristiana, segnala che nella terza elementare di suo figlio le attività a casa richiedono spesso l'apertura di link YouTube o...

