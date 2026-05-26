Facciamo comunità energetica | incontro pubblico al Salone parrocchiale di Nostra Signora di Lourdes
Mercoledì 27 maggio alle 20:30 si terrà un incontro pubblico al salone parrocchiale di Nostra Signora di Lourdes, in via Gianmaria Damiani 6, dedicato alla creazione di una comunità energetica. L'evento mira a coinvolgere i cittadini nella transizione energetica, promuovendo iniziative dal basso. La serata sarà aperta a chi desidera approfondire il progetto e partecipare attivamente nel percorso di sviluppo energetico condiviso.
Piacenza guarda alla transizione energetica dal basso con la serata pubblica “Facciamo Comunità Energetica con Nostra Signora di Lourdes”, in programma mercoledì 27 maggio alle ore 20,30 al salone parrocchiale di Nostra Signora di Lourdes, in via Gianmaria Damiani 6.L’iniziativa è promossa da. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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