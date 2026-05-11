Nostra Signora di Lourdes aderisce alla Comunità Solare | sul tetto della chiesa presto i pannelli

Questa mattina presso la parrocchia di Nostra Signora di Lourdes si è svolta una conferenza stampa per presentare il progetto di un impianto solare comunitario installato sul tetto della chiesa. È stata annunciata anche una seconda campagna di raccolta fondi volta a coprire i costi di questo intervento e di altri impianti simili. L’iniziativa mira a promuovere l’uso di energie rinnovabili nella comunità locale.

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