Fabregas | Grazie Pisacane un amico Il Como può crescere ancora Paz? Parleremo col Real
L'allenatore del Como ha ringraziato un ex giocatore, definendolo amico, e ha detto che la squadra può migliorare ulteriormente. Ha ricordato la vittoria contro il Milan e ha citato la sconfitta contro il Sassuolo come il momento più complicato della stagione. Ha anche menzionato un possibile confronto con il Real Madrid per discutere di un giocatore.
È un Fabregas un po’ diverso da quello che abbiamo imparato a conoscere nelle conferenze durante il campionato. Rilassato non si può dire perché la sua indole non glielo permette. Forse è più calmo. Nella pancia del Sinigaglia, il giorno dopo la grande festa in città, nel riassumere la stagione si vede un uomo che finalmente tira il fiato e si gode il momento. “È stata una stagione pazzesca anche nella continuità - dice il tecnico spagnolo -. Pochi alti e bassi, gestita bene, ricordo forse al massimo due sconfitte di fila. Il momento più duro forse nel finale con il pareggio di Udine, la mazzata in Coppa Italia a San Siro, la sconfitta col Sassuolo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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