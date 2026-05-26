Fabregas | Grazie Pisacane un amico Il Como può crescere ancora Paz? Parleremo col Real

Notizia in breve

L'allenatore del Como ha ringraziato un ex giocatore, definendolo amico, e ha detto che la squadra può migliorare ulteriormente. Ha ricordato la vittoria contro il Milan e ha citato la sconfitta contro il Sassuolo come il momento più complicato della stagione. Ha anche menzionato un possibile confronto con il Real Madrid per discutere di un giocatore.