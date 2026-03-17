Rinnovo Spalletti il tecnico ha convinto anche i più scettici del gruppo squadra! Svelati i dettagli del contratto

Il tecnico ha firmato il nuovo contratto e ha convinto anche i membri più scettici della squadra. Sono stati resi noti i dettagli dell’accordo, che conferma la sua permanenza sulla panchina. La decisione riguarda il proseguimento del rapporto tra l’allenatore e il club, con un’intesa raggiunta dopo alcune settimane di trattative. La notizia è stata ufficializzata nelle ultime ore.

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