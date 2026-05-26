Fabio Concato in concerto il ritorno dopo il tumore | Stento a credere di essere già qui Mi avete fatto sentire il vostro amore

Notizia in breve

Fabio Concato ha tenuto un concerto dopo aver affrontato un tumore. Ha dichiarato di avere difficoltà a credere di essere già tornato sul palco e ha ringraziato il pubblico per l’affetto dimostrato. La performance era molto attesa, segnata dal desiderio di riavvicinarsi ai fan, dopo il percorso di salute. Nessuna informazione aggiuntiva è stata fornita riguardo alle condizioni di salute dell’artista.