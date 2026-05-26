Fabio Concato in concerto il ritorno dopo il tumore | Stento a credere di essere già qui Mi avete fatto sentire il vostro amore

Da today.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Fabio Concato ha tenuto un concerto dopo aver affrontato un tumore. Ha dichiarato di avere difficoltà a credere di essere già tornato sul palco e ha ringraziato il pubblico per l’affetto dimostrato. La performance era molto attesa, segnata dal desiderio di riavvicinarsi ai fan, dopo il percorso di salute. Nessuna informazione aggiuntiva è stata fornita riguardo alle condizioni di salute dell’artista.

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Il ritorno era atteso più che mai, guidato dal desiderio - umano, empatico - di riabbracciare il suo pubblico. L'11 maggio a Milano per recuperare la data, solo due giorni fa a Roma per il nuovo tour. Fabio Concato - classe 1953, uno dei cantautori di cui andare più fieri in Italia - è tornato a. 🔗 Leggi su Today.it

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Fabio Concato dopo il tumore: Non si guarisce davvero, si impara a convivere

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