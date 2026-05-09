Il cantante ha annunciato di aver ripreso le esibizioni dopo aver affrontato un tumore, che aveva portato alla sospensione del suo tour estivo l’anno scorso. In un’occasione precedente, aveva dichiarato che alcune ferite non si rimarginano mai, riferendosi alla malattia. La sua uscita dal periodo difficile è stata comunicata pubblicamente, senza dettagli specifici sulla diagnosi o sul trattamento.

La scorsa estate, Fabio Concato annunciò l’interruzione improvvisa del suo tour estivo a causa di seri problemi di salute. Al cantautore 72enne fu diagnosticato un tumore. Un anno dopo la spaventosa notizia, e dopo lunghi mesi di intense cure, Concato è pronto a tornare sul palco. Con l’entusiasmo di sempre, ma non senza un pizzico di paura, perché, seppur adesso il peggio sia passato, “da certe cose non si guarisce mai” e la guardia è ancora alta. Fabio Concato è guarito dal tumore. “Da certe cose non si guarisce mai, le si tiene sotto controllo come sto facendo” ribadisce Fabio Concato, eppure per lui il peggio è finalmente passato. Il cantautore lo racconta in una sincera intervista a Repubblica, in cui ripercorre i duri mesi di terapia.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Fabio Concato torna sul palco dopo il tumore: “Da certe cose non si guarisce mai”

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