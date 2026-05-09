Il cantautore italiano ha ripreso a esibirsi dopo aver affrontato un tumore che lo aveva costretto a sospendere le performance dal vivo. Dopo un periodo di inattività, ha deciso di tornare sul palco, riprendendo la sua attività musicale. La sua ripresa è avvenuta in un momento in cui aveva anche pensato di smettere di cantare. L'artista ha comunicato il ritorno alle esibizioni attraverso alcuni messaggi pubblici.

Fabio Concato torna a cantare dopo un periodo difficile segnato da un tumore che lo avevacostretto a fermare la sua attività live. Il cantautore milanese, una delle voci più riconoscibili della musica d’autore italiana, riprende il suo tour con una serie di concerti previsti a partire da maggio, dopo mesi di stop e cure. Concato ha raccontato il suo percorso in una lunga intervista a Repubblica, nella quale ha aggiornato il pubblico sulle sue condizioni di salute e sul ritorno alla normalità dopo una fase complessa. Nei mesi scorsi era stato infatti costretto a interrompere i concerti per affrontare le terapie e recuperare le energie. Nonostante le preoccupazioni generali, il cantante 72enne era certo che avrebbe superato questa fase al meglio.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Fabio Concato torna sul palco dopo il tumore: “Avevo pensato di smettere”

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