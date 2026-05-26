Fabio Concato commuove l' Auditorium | il ritorno sul palco undici mesi dopo il tumore

Notizia in breve

Fabio Concato è tornato a esibirsi dal vivo dopo undici mesi, periodo durante il quale aveva combattuto un tumore. La sua performance si è svolta in un teatro italiano, attirando numerosi spettatori. Il cantante ha ripreso il palco per la prima volta dopo il trattamento, suscitando emozioni tra il pubblico presente. La serata ha rappresentato il suo ritorno ufficiale alle esibizioni pubbliche, segnando un momento di grande significato personale e artistico.