S tasera alle 21.30 su Tv8 comincia Money Road 2 – Ogni tentazione ha un prezzo con la prima puntata già andata in onda su Sky e in streaming su NOW. Per 2 settimane 12 concorrenti non famosi di diversa età, genere e status, devono sopravvivere nella selvaggia giungla della Malesia per vincere un montepremi di 350mila euro. Il giornalista Fabio Caressa ritorna nel ruolo di guida, mentre Alessandro Borghese e Orietta Berti hanno il compito di mettere in difficoltà i coraggiosi, offrendo loro allettanti quanto pericolose tentazioni. Asia Argento tentatrice perfetta a “Money Road”: il suo minimarket è irresistibile X Leggi anche › “Scarpetta”: la recensione di Aldo Grasso della serie tv con Nicole Kidman Money Road 2: come funziona, le regole del programma. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Fabio Caressa riapre le porte all'avventura con "Money Road 2"

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Temi più discussi: Fabio Caressa: Money Road come una serie tv, ci sarà un colpo di scena a puntata. I Mondiali? Li vincerà il Brasile; Money Road 2, Caressa debutta con standing ovation: Solo Sky ci riesce, ma c’è già un addio dolorosissimo. Cosa è successo; Money Road, torna l’esperimento sociale con Fabio Caressa: la nuova stagione; Money Road 2.

Fabio Caressa e il suo Money Road 2026 da oggi in tv in chiaro: dove vederlo, le regole e il castLa seconda stagione di Money Road, lo strategy game di Sky, arriva in chiaro su TV8, da oggi 26 maggio: ecco cosa vi aspetta. style.corriere.it

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